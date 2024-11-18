Захід має дозволити Україні бити ракетами по Росії по всьому периметру кордону, – ISW

США частково скасували заборону на удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Втім, цього замало, західні партнери повинні розширити зону можливого ураження.

Зокрема, дозволити Україні бити по цілях на російській території по всьому периметру кордону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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США повинні дозволити бити по всьому периметру кордону

Адміністрація Байдена врешті зняла свої обмеження і дала дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS по території Росії. Однак наразі Україна зможе бити далекобійними ракетами лише по Курській області, де залучені росіяни та північнокорейські солдати.

За даними Інституту, як нагадують у звіті, у межах радіуса діях західних ракет перебувають сотні російських військових об'єктів та інших законних цілей. Однак окупанти, на думку аналітиків, й надалі отримуватимуть вигоду бодай від навіть часткового стримування української армії.

ISW, як і раніше, вважає, що російські сили отримають вигоду з наявності будь-якої часткової безпечної зони, якщо західні країни продовжать обмежувати можливості України захищатися, і що США повинні дозволити Україні завдавати американській зброї ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії, а не тільки в Курській області,

– йдеться у зведенні.

Водночас джерела The Washighton Post пишуть, що дозвіл на удари ATACMS по Росії згодом може розширитися на всю її територію. Майкл Кофман, з Фонду Карнегі за міжнародний мир, каже, що дозвіл від США може бути корисним для України в оперативному плані