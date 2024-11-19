Є 2 головні види ракет ATACMS: на що здатна кожна з них

Україна отримала дозвіл на удари американськими ракетами ATACMS по Росії. Ця зброя має кілька версій, які відрізняються не лише за дальністю ураження.

Їх в етері 24 Каналу проаналізував головний редактор Defense Express Олег Катков, зауважуючи, що на складах США може бути відносно невелика кількість цих ракет. Тож Україна, найпевніше, не зможе отримати чимало далекобійних ATACMS.

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Які існують види ATACMS та чому ефект від них може не мати очікуваного результату

Західні ЗМІ, а згодом й офіційні особи США підтвердили, що Джо Байден дав Україні дозвіл на використання ракет ATACMS по Росії. І хоч існують суперечливі заяви щодо того, яку російську територію можна атакувати американською зброєю, саме оголошення цього дозволу може мати певні наслідки. Адже про такі важливі рішення ворогу краще дізнаватися безпосередньо з поля бою, а не з публікацій західної преси.

Зокрема, ефект несподіванки дозволив Україні знищити важливі об'єкти й техніку Росії, коли США вперше надали ATACMS. Водночас "сюрпризом" може залишитись вид ракет, які зараз використовуватимуть наші Сили оборони.

Відомо, що видів ATACMS є умовно два. Перший – з дальністю до 160 кілометрів, і він є лише у касетній версії. Його активно використовувала Україна по російських вертодромах. У них є близько 900 уражальних елементів. Друга версія – касетні ракети до 300 кілометрів. Вони мають 400 уражальних елементів,

– зауважив Олег Катков.

Є також ще один умовний вид ATACMS – з осколково-фугасною унітарною бойовою частиною. Їхня дальність – до 300 кілометрів. Станом на 2007 рік, згідно з розсекреченими документами, було відомо, що на складах США є близько 2000 ATACMS.

Звісно, з того часу багато чого могло змінитись. Зокрема, певну частину ракет могли не обслуговувати.

"Зараз я б оцінив загальну кількість ATACMS у США в межах 1000 – 1500 одиниць усіх видів. Це означає, що Україна навряд чи зможе отримати значну кількість цих ракет. Формально Україна хоч кожного дня могла б бити по російських авіабазах, щоб їх не могли використовувати, але кількість ракет, вочевидь, не дозволить це робити", – пояснив головний редактор Defense Express.

Зауважимо, що у Кремлі зняття обмежень на удари по Росії назвали "ескалацією", на яку країна-агресорка буде "вимушена" відповісти. Відповідь, як сказала представниця МЗС Росії Марія Захарова, нібито буде "адекватною та відчутною".