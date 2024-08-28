Операція в Курській області є ризикованою, Україні потрібні ATACMS, – AP

Україна розпочала операцію в Курській області, хоча вона є ризикованою. Водночас нашій державі потрібні далекбійні ракети.

Для нового поштовху операції у Курській області Росії Київ хоче "менше обережності" щодо застосування зброї західних партнерів на території Росії. Поки США обмежують використання своїх ракет по цілях на території ворога.

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У США намагаються уникнути помсти Путіна

Останнім часом посилився тиск на адміністрацію президента США та обмеження використання американської зброї.

Там ведуть ретельні обговорення щодо уникнення ескалації та помсти з боку диктатора Владіміра Путіна, якщо американські ракети битимуть по території Росії. Деякі аналітики вважаю, що він сприйняв би удар далекобійною ракетою, як атаку США.

Численні американські та європейські прихильники України закликають Білий дім визнати, що погрози президента Путіна напасти на Захід або застосувати ядерну зброю, може бути блефом. Ці прихильники висловлюють занепокоєння, що зменшення підтримки з боку США може зрештою призвести до поразки України.

Ця війна закінчиться саме так, як вирішать західні політики. Якщо ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо, Україна зрештою програє,

– сказав американський генерал Філіп Брідлав.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про вдячність за підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні під час повномасштабної війни, проте так само висловлював розчарування через потребу в додатковому озброєнні та боєприпасах. У нещодавніх заявах Зеленський підкреслив, що Україні слід дозволити проводити військові операції відповідно до її власної стратегії, використовуючи всі наявні ресурси. Він особливо закликав США переглянути свою заборону на розгортання ракет великої дальності ATACMS.

Незалежна держава ухвалює рішення сама

Важливою подією стало те, що адміністрація Байдена надала Україні дозвіл на використання американських боєприпасів малої дальності для цілей самооборони через свій кордон, хоча цей дозвіл не поширюється на ракети ATACMS. Аналітики вважають, що Україна активно використовує ракетні комплекси HIMARS у своїх поточних наступальних операціях.

Ймовірно, Україна не радилась із партнером перед початком операції в Курській області.

США офіційно схвалили надання Україні новітніх озброєнь після тривалих обговорень. Пакет включає сучасні танки, високоточні ракетні системи середньої дальності, ракетні батареї Patriot, ПТРК для розгортання на окупованих українських територіях, а також літаки F-16.

Американський чиновник на умовах анонімності пояснив, що адміністрація Байдена вважає, що удари ATACMS в Росії не мають стратегічної переваги.

Для чого потрібен дозвіл на використання ATACMS

Джордж Баррос, аналітик з питань безпеки, що спеціалізується на питанні Україні та Росії в Інституті вивчення війни, підкреслив, що понад 200 російських військових об'єктів знаходяться в межах досяжності ракет ATACMS вздовж кордону.Мовиться про значні військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби.

Водночас Україна ефективно застосовує безпілотники, але захищені цілі, такі як бази, потребують ударів ATACMS. Кілька вибіркових ударів змусили б Путіна перекинути живу силу та ресурси на захист.

Тобто Україна робить усе, щоб наступного року обговорити припинення вогню наступного року на умовах. Ракетні удари по території Росії є невід'ємною частиною цього.