Удари по Брянській області ракетами ATACMS – сигнал, що Захід хоче ескалації, – Лавров

По Брянській області могли завдати удару ракетами ATACMS у ніч на 19 листопада. Глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що без участі американців ці удари були б неможливими.

Водночас Лавров зазначив, що не може підтвердити дані про рішення США схвалити удари американською зброєю вглиб Росії. За його словами, офіційного підтвердження щодо рішення США поки не було і вся інформація наразі надходить зі ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як Лавров прокоментував удари по Брянській області

Те, що ATACMS сьогодні вночі по Брянській області використовувався неодноразово, це, звичайно, сигнал про те, що вони (на Заході – 24 Канал) хочуть ескалації. І без американців використовувати ці високотехнологічні ракети – Путін про це багато разів говорив, – неможливо,

– заявив Лавров.

Також він зазначив, що не може підтвердити інформацію про те, що США надали Україні дозвіл на атаки американською зброєю вглиб Росії. Лавров додав, що офіційного підтвердження від Штатів не надходило.

Очільник МЗС також наголосив, що Москва буде реагувати "відповідним чином", якщо США дійсно надали дозвіл Україні на удари вглиб Росії.