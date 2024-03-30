Яка ракета може допомогти знищити авіацію росіян у Криму: військовий огляд від Світана

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує ракет ATACMS дальністю до 300 кілометрів. Усе для того, аби мати змогу уражати цілі в окупованому Криму.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив можливості ATACMS.

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Як Україні допоможуть ATACMS

За його словами, є ATACMS М39 – ракети на 165 кілометрів. Це касетний боєзаряд, який зривається на певній висоті й накриває достатню площу. Переважно льотне поле, на якому розташовані літаки.

А М39А1 – це ракета на 300 кілометрова. Тобто та, яка може дістати до будь-якого аеродрому на території Криму,

– наголосив Роман Світан.

Там базово росіяни використовують 5 аеродромів. Вся ця авіація переважно бʼє по херсонському, одеському й запорізькому напрямках.

"Ці ракети знищать аеродроми та ті літаки, які на них є. Відповідно убезпечать наш південь та південні фронти", – додав військовий експерт.

Удосконалення ракет Х-101

У Росії модернізували крилату ракету повітряного базування Х-101, яка отримала дві бойові частини вагою приблизно у 800 кілограмів.

Роман Світан пояснив, що це перша ракета, яка розрахована на політ понад 5 тисяч кілометрів. Тобто вона понад 6 годин може висіти в повітрі та виконувати певні задачі.

Декілька сотень літрів заливається в цю ракету, тоді йде скид й далі вона виконує задачу з бойовою частиною до півтони. Інше в ній це просто авіаційний газ. Ми багато бачили відео, коли збивається ракета, підпалюється цей газ й тоді такий великий шар полумʼя вогню,

– зазначив Світан.

Військовий експерт зазначив, що усю цю частину газу можна назвати зайвою. Адже ракета йде до України 1– 15, години. Тобто використовують трішки більше ніж сотню літрів газу. Саме той газ, що залишається росіяни замінили на вибухівку. Й більше нічого.

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