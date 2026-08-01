Росія вдарила по підприємству на Київщині: виникла пожежа, є поранені
Уночі Росія атакувала Київську область. Ворог поцілив у промислове підприємство.
На місці удару спалахнула пожежа. Про це в ефірі "Київ24" розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
Які наслідки атаки на Київщину 1 серпня?
За словами Рубан, у Бучанському районі після ворожого обстрілу загорілося промислове підприємство. Троє працівників постраждали. Наразі вони перебувають у лікарні.
Пожежу вже локалізували, поширення вогню немає, однак ліквідація ще триває.
На місці працюють понад 200 рятувальників.
Тим часом в Київській ОВА уночі повідомляли про 3 поранених у Бучанському районі, серед них жінка 1981 року та чоловік 2005 року народження.
Також у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень.
Окрім того, зазначалося, що у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок.
Наслідки атаки на Київщині / Фото ДСНС
Нагадаємо, що уночі Росія випустила 35 ракет різних типів і 185 дронів. Більшістю ракет ворог атакував Київ. У місті багато руйнувань цивільних об'єктів. Відомо про загибель 9 людей, ще понад 30 осіб постраждали.
Окрім того, ворог бив й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині.
За словами президента Зеленського, серед 27 балістичних ракет вдалося збити лише одну. Росіяни використовують дефіцит ракет-перехоплювачів до Patriot, щоб продовжувати терор.