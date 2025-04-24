Росіяни поширюють цинічні фейки про удари по цивільних у Києві та інших містах України
- Російська армія 24 квітня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами, поширюючи фейки про удари.
- Російська пропаганда намагається виправдати атаки, звинувачуючи українську ППО та поширюючи нісенітниці про "забір органів". Центр протидії дезінформації називає цю тактику спробою зняти відповідальність за терористичні удари.
Російська армія 24 квітня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Однак російська пропаганда видала цинічні фейки про ракетні удари.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Росіяни цинічно брешуть про атаку
Російська пропаганда активно поширює фейки щодо масованої атаки по території України. В ЦПД наголосили, що мета такої цинічної брехні – виправдати масовані нічні терористичні російські удари по цивільних у Києві та інших містах України.
Так, окупанти брешуть, що удари по цивільних – це нібито наслідок дій української ППО, бо армія Росії б'є "виключно по військових цілях". Крім того, поширюються абсолютно безглузді вигадки про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних людей.
Подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, щоб спробувати зняти із себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей в Україні,
– наголосили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, що уночі 24 квітня Росія масовано атакувала Україну. Під ударом опинилися 9 регіонів, найбільші руйнування – у Києві та Харкові.
Крім того, у столиці внаслідок російської агресії загинуло 8 осіб, понад 70 – отримали поранення. Серед жертв та поранених є діти.