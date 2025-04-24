Росіяни поширюють цинічні фейки про удари по цивільних у Києві та інших містах України

Російська армія 24 квітня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Однак російська пропаганда видала цинічні фейки про ракетні удари.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Росіяни цинічно брешуть про атаку

Російська пропаганда активно поширює фейки щодо масованої атаки по території України. В ЦПД наголосили, що мета такої цинічної брехні – виправдати масовані нічні терористичні російські удари по цивільних у Києві та інших містах України.

Так, окупанти брешуть, що удари по цивільних – це нібито наслідок дій української ППО, бо армія Росії б'є "виключно по військових цілях". Крім того, поширюються абсолютно безглузді вигадки про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних людей.

Подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, щоб спробувати зняти із себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей в Україні,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що уночі 24 квітня Росія масовано атакувала Україну. Під ударом опинилися 9 регіонів, найбільші руйнування – у Києві та Харкові.

Крім того, у столиці внаслідок російської агресії загинуло 8 осіб, понад 70 – отримали поранення. Серед жертв та поранених є діти.