У Польщі тривають розшуки невідомого повітряного об'єкта, який залетів на територію країни під час масованої атаки Росії на Україну. Військові пояснили, чому його не знищили.

Зазначається, що "НЛО" залетів до Польщі приблизно о 6:43 ранку з району українського міста Червоноград. Повітряний об'єкт зафіксували одразу три радіолокаційні станції.

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Готові були збити, але не зробили цього

Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш розповів, що об'єкт перебував під повним контролем.

Кліш контактував з міністром національної оборони, віцепрем'єр-міністром Владиславом Косіняком-Камишем, а також начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Вєславом Кукулою з цього приводу.

Поляки були готові збити повітряну ціль, однак вона зникла, пролетівши приблизно 25 кілометрів вглиб польської території.

У зв'язку з атмосферними умовами я не зміг дати команду на боротьбу з ним, через брак виконання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення об'єкта. Об'єкт зник із систем радіолокації. Він не був підтверджений ні літаками союзників, ні нашими літаками та не був візуально підтверджений гелікоптерами,

– пояснив генерал.

Наразі у Збройних силах Польщі вважають, що "невідомий об'єкт" ще може перебувати на території країни. Тому провадяться його пошуки. Водночас там не виключають, що "НЛО" могло й покинути Польщу.

Кліш зауважив, що "невідомий об'єкт" не був ракетою. Ймовірно, це БпЛА.