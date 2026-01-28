Зеленський анонсував справедливу відплату Росії на терор, який вона влаштувала вночі
- Володимир Зеленський повідомив про наслідки російських обстрілів, включаючи удари по житлових будинках в Київській області та відновлювальні роботи по всій країні.
- У Києві понад 700 будинків залишаються без опалення, а в інших регіонах тривають роботи з відновлення після російських атак на енергетичні об'єкти.
Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів. Також він додав, що відновлювальні роботи тривають по всій країні.
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про наслідки після російських обстрілів?
Після щоденного селектора президент України розповів про ситуацію в країні після чергового російського терору. В Київській області було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Чотирирічну дитину вдалося врятувати. Надається допомога постраждалим від цього удару.
У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на 28 січня таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Зеленський додав, що на допомогу залучені бригади майже з усієї держави.
Окремо обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові. У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли,
– зазначив президент.
Також необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг.
Президент висловив вдячність енергетикам, комунальникам і рятувальникам за їхню цілодобову роботу з відновлення базових умов життя.
Яка ситуацію з енергетикою на 28 січня 2026 року?
Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, кожна з яких може забезпечити десятки тисяч людей.
Енергетичний експерт Олександр Харченко прогнозує, що за умови ефективної роботи ППО графіки відключень світла в Києві скоро зможуть стабілізуватись.
Енергетики працюють над стабілізацією енергопостачання. Аварійні вимкнення скасують після нормалізації ситуації в енергосистемі.