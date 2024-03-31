Ворог вдався до комбінованої тактики, – Гуменюк розповіла деталі нинішнього удару

Окупанти вдарили по Україні "Шахедами" та ракетами. Ворожої атаки зазнали, як південні регіони, так і західні.

Ворог знову вдався до комбінованої тактики, випробовуючи системи ППО спочатку дроновою атакою, а потім ракетною. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Деталі ворожого удару

Так, ще увечері 30 березня окупанти почали запускати дрони з різних напрямків. Зокрема, пуск кількох груп ударних БпЛА противник здійснив з акваторії Чорного моря. Вже під ранок росіяни вдарили ракетами з Ту-95 по західних регіонах країни.

Водночас, полковник зазначає, що і під час дронової атаки на півдні противник бив ракетами. Зокрема, по Херсонщині ворог спрямував, ймовірно, балістичну ракету "Іскандер-М", а також керовану авіаційну ракету Х-59 з району Чорного моря.

За словами Гуменюк, дронова атака була скерована по енергетичній інфраструктурі Одещини. Над областю збили 8 дронів. На жаль, уламки одного із них впали на енергетичний об'єкт і спричинили пожежу, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів.

На Херсонщині ще два дрони влучили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.

Щодо ракет, які летіли на Херсонщину, то цілі вони не досягли, а впали на відкритій території.

Сам факт, що ворог комбінує використання дронів, балістики та керованих ракет говорить про намагання виснажити ППО та здобути будь-які перемоги у такий комбінований спосіб,

– наголосила речниця.

Відомо, що на Півдні напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин.

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