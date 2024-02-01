Куди влучили по аеродрому "Бельбек" в Криму і якою зброєю

Українські пілоти атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі про наслідки атаки інформацію уточнюють, як і про те, чим було завдано удару. Водночас аналітики зібрали чимало цікавих фактів.

Аеродром вже не вперше зазнає атак, тут базуються 38 авіаполк Росії на літаках Су-30СМ2 та Су-27, але на ньому розташовані й інші підрозділи тактичної авіації ворога.

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Чим атакувала Україна

Аналітики вважають, що удар здійснили крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, "які вже давно є відвідувачами важливих об'єктів окупантів".

Цілями Storm Shadow/SCALP є в першу чергу заглиблені командні пункти. Зокрема сам такий об'єкт був знищений у ніч з 5 на 6 січня на аеродромі у Саках.

Завдяки тому, що у мережі опублікували відео з влучанням однієї з ракет, вдалось отримати дані OSINT-геолокації. За її результатом одна з ракет влучила по підземному командному пункту самої авіабази.



Геолокація удару по аеродрому в Криму / Фото DniproOsintNew

Водночас російський телеграм-канал ASTRA пише, що у результаті удару уражено пункт зв'язку, вказуючи номер в/ч 80159. Але цей номер усього 38 винищувального авіаполку Росії, а на цій авіабазі розміщено радіоцентр штабу всієї авіації Чорноморського флоту країни-агресора.

Аналітики вважають, що знищення ще й цього заглибленого об'єкта є дуже імовірним, якщо врахувати і той факт, що ракет запускають зазвичай кілька. Є й неофіційна інформація й про ураження радіолокаційних станцій.

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До слова, телеграм-канал "Кримський вітер" оприлюднив 1 лютого імовірні фото наслідків удару по аеродрому "Бельбек".



Пожежа унаслідок влучання ракети на аеродром Бельбек / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"



Наслідки атаки по аеродрому 31 січня / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Що може бути уражено на аеродромі

Аналітики зазначають, що на аеродромі "Бельбек" Росія тримала коштовні РЛС типу "Небо". Водночас, як зазначають аналітики, поява інформації щодо ураження літаків наразі виглядає доволі сумнівною.

"Та і для Storm Shadow/SCALP – це не дуже зручна ціль через те, що їх бойова частина, в першу чергу, призначена для знищення захищених підземних об'єктів", – ідеться у статті.

. Є інформація, що після удару по аеродрому "Бельбек", що розташований на березі моря, відбувся зсув ґрунту на береговій лінії. Тож це прямо вказує на те, що