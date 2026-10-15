Там знищено 6 бомбардувальників: який має зараз вигляд аеродром "Борисоглєбськ"

У ніч на 15 жовтня Сили оборони України уразили аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Там було знищено 6 російських винищувачів.

У мережі з'явилися супутникові знімки з місця атаки. Їх опублікував телеграм-канал AviVector.

Який зараз має вигляд "Борисоглєбськ"

На кадрах видно, що добряче прилетіло по місцю стоянки літаків. Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на території об'єкта було зафіксовано вибухи та пожежу.

Ураження "Борисоглєбська" / AviVector

Як пише Exilenova+, 13 жовтня на місці ураження фіксувалося 6 бортів Су-34.

"Борисоглєбськ" 13 жовтня / Exilenova+

Ураження "Борисоглєбська" / Телеграм-канал "ОПЕРАТИВНИЙ ІНФОРМ"

Нагадаємо, що Військово-морські сили України прозвітували, що завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії за допомогою ракет "Нептун" українського виробництва.

Унаслідок цієї атаки вдалося знищити одразу 6 російських бомбардувальників Су-34М. Їх Росія регулярно використовує для атак на українські міста та позиції військових.

А за інформацією російських телеграм-каналів, у напрямку військового летовища летіли від двох до чотирьох ракет.