Дрони атакували російський аеродром Міллерово: показуємо на карті, де він розташований

В ніч на 24 грудня безпілотники атакували Міллерово Ростовської області Росії. Під удар дронів потрапив військовий аеродром, що розташований у місті.

Військовий аеродром Міллерово служить базою для фронтової авіації, що виконує завдання підтримки російської піхоти на фронті. Де він розташований на карті – показує 24 Канал.

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Аеродром Міллерово атакували безпілотники

В районі аеродрому Міллерово пролунало щонайменше 9 вибухів. Згодом у мережі також з'явилися кадри, на яких можна почути спроби російскої ПВО збити безпілотники.

Варто зазначити, що виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар все ж визнав атаку на регіон. За його словами, в Міллерівському та Тарасівському районах нібито було знищено 8 БпЛА. Згодом він написав про ще 4 "збиті" дрони.

На аеродромі Міллерово, який атакували дрони, базується 31-й винищувальний авіаційний полк, що входить до складу 1-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил Росії.

Важливо! Девід Екс у матеріалі для Forbes зазначив, що на останніх супутникових знімках авіабази можна було побачити десятки Су-25 та Су-30. Однак вже до осені на аеродромі Міллерово залишилося лише кілька Су-25.

Де розташований аеродром Міллерово: дивіться на карті