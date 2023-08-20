Все йде за планом: очевидці показали палаючий Ту-22М3 після атаки на аеродром "Сольці"

До Новгородської області завітала "бавовна". На російському військовому аеродромі "Сольці" внаслідок неї сталася пожежа. Міноборони країни-агресорки після цього заявило, що буцімто тільки один Ту-22М3 отримав пошкодження.

Соцмережами шириться фотографія Ту-22М3 під час пожежі. Вона була зроблена на території країни-агресорки.

До теми До кордону 650 кілометрів: де розташований російський аеродром "Сольці", куди прилетів дрон

Полум'я охопило ворожий літак

На кадрах можна побачити, як горить російський Ту-22М3. Вогонь майже повністю охопив цей літак. З полум'я видно тільки його ніс.

Ту-22М3 горить прямо на аеродромі / Фото "Сирени"

Російський телеграм-канал, який це виклав, отримав фотографії від підписника. Він припустив, що Ту-22М3 загорівся після атаки невідомого БпЛА. Однак наразі уточнюється, де саме була зроблена ця світлина. Кадри були опубліковані вже після того, як міноборони держави-терориста заявило про атаку невстановлених безпілотників на аеродром "Сольці", де перебували саме Ту-22М3.

, Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для завдання ракетних ударів по містах України.

Над літаком видно великий стовп диму / Фото "Сирени"

Що кажуть експерти про атаку на аеродром "Сольці"