Все йде за планом: очевидці показали палаючий Ту-22М3 після атаки на аеродром "Сольці"
Джерело:"Сирена"
До Новгородської області завітала "бавовна". На російському військовому аеродромі "Сольці" внаслідок неї сталася пожежа. Міноборони країни-агресорки після цього заявило, що буцімто тільки один Ту-22М3 отримав пошкодження.
Соцмережами шириться фотографія Ту-22М3 під час пожежі. Вона була зроблена на території країни-агресорки.
До теми До кордону 650 кілометрів: де розташований російський аеродром "Сольці", куди прилетів дрон
Полум'я охопило ворожий літак
На кадрах можна побачити, як горить російський Ту-22М3. Вогонь майже повністю охопив цей літак. З полум'я видно тільки його ніс.
Російський телеграм-канал, який це виклав, отримав фотографії від підписника. Він припустив, що Ту-22М3 загорівся після атаки невідомого БпЛА. Однак наразі уточнюється, де саме була зроблена ця світлина. Кадри були опубліковані вже після того, як міноборони держави-терориста заявило про атаку невстановлених безпілотників на аеродром "Сольці", де перебували саме Ту-22М3.До слова, Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для завдання ракетних ударів по містах України.
Що кажуть експерти про атаку на аеродром "Сольці"
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан нещодавно у розмові з 24 Каналом припустив, що ці невідомі безпілотники запускали по аеродрому в Новгородській області з російської території. За його словами, літаки є легкими цілями для вибухових речовин.
- Нагадаємо, аналітики з Інституту вивчення війни опублікували супутникові знімки й довели, що після атаки дронів на аеродром "Сольці" зазнали пошкоджень два літаки Ту-22М3, а не один, як кажуть у відомстві Сєргєя Шойгу. В ISW наголосили, що атака дійсно була.