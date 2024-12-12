Удар по аеродрому в Таганрозі: телеграм-канали відзвітували про втрати Росії

Росіяни продовжують намагатися захопити українські території. Водночас наші захисники тримають оборону та завдають ворогу втрат.

У Таганрозі 26 військовослужбовців поранено, один загинув внаслідок ракетної атаки на військовий аеродром 11 грудня. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Аеродром атакували ракети

З'ясувала деталі ракетної атаки в ніч з 10 на 11 грудня на військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області. Відомо, що 26 військових звідти госпіталізували, один загинув на місці.

Раніше міноборони Росії підтвердило удар по військовому аеродрому в Таганрозі ракетами ATACMS. Російські телеграм-канали пишуть, що, крім аеродрому атакували авіаремонтний завод, а також військова частина, де дислокується 5 авіаційна група 6955-ї АвБ.

Жителі Таганрога повідомляли про численні вибухи у Таганрозі 11 грудня. Губернатор підтвердив атаку, але повідомив, що ніхто не постраждав.

Уночі 12 грудня в Курську та Грозному пролунали потужні вибухи, викликані, ймовірно, атаками безпілотників. Рамзан Кадиров підтвердив атаку дронів у Грозному, внаслідок якої постраждали 4 людини.