У Росії звинувачують керівництво країни в атаці на аеродроми, – ISW

1 червня СБУ атакувала дронами 4 російські аеродроми, знищивши 41 літак. У Росії обурені тим, що українцям вдалося провернути таку операцію просто під носом у ворога.

Вже відомо, що дрони, які атакували авіабази зберігалися на території Росії. За словами президента Зеленського, "офіс" операції "Павутина" розміщувався безпосередньо біля будівлі ФСБ в одній з областей країни-агресора, передає 24 Канал.

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У Росії шукають винних

Як зазначає Інститут вивчення війни, після атаки БпЛА 1 червня російські посадовці та воєнкори звинуватили російське керівництво у нездатності захистити військову інфраструктуру від українських ударів.

Так, депутат держдуми та колишній заступник командувача Південного військового округу генерал-лейтенант у відставці Андрій Гурульов (який раніше критикував міноборони Росії і якого згодом дума виключила з комітету з оборони) звинуватив російські спецслужби в недостатньому захисті авіабаз і в тому, що вони допустили під'їзд вантажівок до цілей.

Воєнкори заявили, що вище військове керівництво Росії продовжує ігнорувати необхідність захисту військових об'єктів і покладається на те, що багато важливої військової інфраструктури розташовано далеко від України. Вони стверджують, що така позиція неодноразово призводила до "масштабних" провалів і дозволяла Україні порушувати кордони й повітряний простір Росії. Зокрема, блогери критикують рішення командування зберігати стратегічну авіацію на відкритих майданчиках без належної охорони.