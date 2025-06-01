"Щоб відновити один літак, може знадобитись рік": авіаексперт оцінив наслідки атаки по Росії

СБУ провела спецоперацію зі знищення російської авіації, яку країна-агресорка застосовувала для ударів по Україні. Вибухи пролунали на аеродромах в тилу Росії. Повідомляється про ураження понад 40 літаків.

Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу зазначив, що відбувається знищення основного авіапарку Росії, який був залучений до атак по території України.

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Що тепер усвідомить Росія

Зі слів Храпчинського, Росія сконцентрувала на основних аеродромах всю стратегічну авіацію, яка може літати й виконувати бойові завдання. Він наголосив, що СБУ здійснила якісну операцію та знешкодила більшість модернізованих літаків, які функціонували та могли нести на собі новіші ракети.

"Ці літаки були залучені до основних масованих ударів по території України. Тепер ворог розумітиме, що навіть у глибокому тилу в нього нема можливості захистити свої літаки", – зауважив авіаексперт.

Наслідки спецоперації СБУ для Росії

Кількість бортів, яка є в Росії, доволі велика. Однак Храпчинський розповів, що заявляється, що країна-агресорка може використовувати 60 літаків Ту-22м3, але насправді реальна кількість таких бортів становить 25. Щодо Ту-95, кількість таких літаків, які постійно здійснювали обстріли, становить 15 – 20.

Зараз більша частка працюючих літаків, які здатні були підійматися в повітря – постраждала. Нещодавно була інформація, що Росія планувала провести модернізацію цих літаків, то тепер навіть ремонтувати не буде що,

– озвучив Храпчинський.

Авіаексперт підкреслив, що основні борти-носії ядерних ракет класу Х-55 або Х-102, здійснювали прольоти в акваторії Балтійського моря, прикордонних зонах з США, країнами НАТО, погрожуючи своїм виглядом, натякаючи на можливі загрози з боку Росії. Зараз авіаційний складник ядерної тріади Росією суттєво втрачений.

Під час повномасштабного вторгнення Росія, зі слів Храпчинського, зіштовхнулась з проблемою в ремонті літаків, тому деякі борти ремонтувалися протягом року.

"Щоб відновити один літак, може знадобитись рік. Важливо зрозуміти, які саме борти були знищені, тому що серед них були законсервовані або ті, які не функціонували. Але те, що ми бачимо, як підривається та горить – ознака, що заправка літаків відбувалась, законсервовані так не вибухали б", – підсумував авіаексперт.

Зазначимо, що для проведення спецоперації "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації СБУ готувалась понад півтора року. Як саме вона відбувалась – читайте в матеріалі.