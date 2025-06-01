Як готували дрони до атаки на військові аеродроми в Росії: екслюзивні кадри від СБУ

1 червня СБУ провела неймовірну операцію, яку реалізовувала півтора роки. Дрона атакували 4 ворожі авіабази, вилітаючи просто з вантажівок.

Джерела 24 Каналу у спецслужбах розповідають про ураження щонайменше 41 літака стратегічної авіації ворога.

Дивіться також СБУ атакувала 4 російські аеродроми: показуємо, де вони на карті

Як СБУ готували атаку на ворожі аеродроми

Спершу СБУ відправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території агресора дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, після чого дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

На унікальних фото від СБУ видно, як саме готували БпЛА до атаки на військові аеродроми.

Як дрони готували до спецоперації / Фото джерела

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.