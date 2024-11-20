Світан озвучив, чому в росіян може стати менше боєприпасів на фронті

Днями в Росії було уражено декілька російських арсеналів. Росіяни бідкаються, особливо через отриманий Україною дозвіл бити західною зброєю вглиб Росії. Ворог може почати переміщувати свої склади з боєприпасами, аби вберегти їх від можливих атак.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу зауважив, що для того, аби перебазувати склади, іноді потрібен місяць, а то й роки.

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Ворог може організувати "склад на колесах"

Військовий експерт пояснив, що стратегічні арсенали – ті, які закопують в декілька поверхів. Аби їх наповнити, потрібен тривалий період, тому немало часу необхідно, щоб потім ці боєприпаси звідти дістати й перебазувати.

"Діставати зброю з арсеналів складніше, ніж заповнювати їх. Ці склади росіяни використовують ще в якості транзитних, бо в них перевантаження на поверхні. Думаю, як транзитні вони їх застосовувати вже не будуть, а розосередять по лісах, полям, посадкам", – припустив Світан.

На думку Світана, окупанти можуть ухвалити також рішення розтягнути арсенали по лінії логістики. Щоб довезти, наприклад, боєприпаси зі складу Брянська в Донеччину, це декілька сотень кілометрів, росіяни можуть організувати колону транспорту, буде "склад на колесах".

Так, зі слів військового експерта, це впроваджено в Україні. Однак тоді для противника доставлення зброї затягнеться в часі, вже тієї кількості боєприпасів на лінії бойового зіткнення, як зараз, в росіян не буде.

Для України це не так страшно, бо ЗСУ використовують менший їх обсяг, аніж російська армія. Україна застосовує боєприпаси 155 калібру, вони точні. Аби з такою точністю уразити по цілі росіянам доводиться застосовувати орієнтовно 10 своїх боєприпасів калібру 122 чи 152,

– озвучив Світан.

Військовий експерт наголосив, що удари по стратегічних чи транзитних складах ворога дають можливість Україні зменшити кількість його озброєння на полі бою.

Нагадаємо, у Карачеві Брянської області 19 листопада було чутно вибухи. Там розташований 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії. Підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по цьому арсеналу. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.