Мінус 5 тисяч тонн боєприпасів: ЗМІ розкрили деталі потужного удару по базі ВМФ під Петербургом

У Ленінградській області Росії атакували базу зберігання озброєння Військово-морського флоту. Внаслідок удару виникла детонація боєприпасів, а втрати, за попередніми даними, сягнули близько 5 тисяч тонн військового майна.

Про катастрофічні наслідки для окупаційної армії пишуть російські телеграм-канали.

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Що відомо про наслідки ударів по базі зберігання озброєння Військово-морського флоту?

6 червня у населеному пункті Велика Іжора, Ленінградської області Росії була атакована база зберігання озброєння Військово-морського флоту Росії (військова частина 55443-ЛІ). За наявною інформацією, під час атаки було використано близько 40 ударних безпілотників.

Російська протиповітряна оборона нібито змогла збити 32 з них, однак частина дронів досягла цілі. Удар припав на наземні ангарні сховища, що спричинило детонацію боєприпасів, які там зберігалися.

Попередньо повідомляється про втрату близько 5 тисяч тонн військового майна. Основну частину знищених запасів становили артилерійські боєприпаси різних калібрів, а також інженерні боєприпаси. Крім того, за повідомленнями, внаслідок інциденту загинули двоє військовослужбовців арсеналу.

Які російські регіони нещодавно зазнали атаки?

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей – пункт базування "Кронштадт" у Ленінградській області, де зафіксували вибухи. Також ударів зазнала нафтобаза "Петергофская" у Ломоносові та нафтовий термінал "Несте", де після влучань виникли пожежі.

Крім того, на Кубані було уражено нафтобазу, яка займається зберіганням і торгівлею дизельним пальним та бензином. За повідомленнями, сильна пожежа виникла на нафтобазі "Полтавська" в місті Усть-Лабінськ Краснодарського краю. У мережі також з'явилися відео масштабного займання, попри обмеження на фіксацію подібних інцидентів у Росії.

У ніч на 3 та 4 червня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об'єктах Росії. Під прицілом опинилися корабель, пороховий завод і склади з боєприпасами та паливом. Зокрема, українські підрозділи атакували прикордонний сторожовий корабель проєкту "Светляк" в акваторії Азовського моря, а також пороховий завод "Еластік" у Рязанській області, де після удару виникла пожежа. Крім того, уражень зазнали склади в різних регіонах, а також об’єкти військової логістики та забезпечення противника.