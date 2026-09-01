Удар дрона по авто ДСНС на Запоріжжі: 4 рятувальники зазнали поранень

У Кушугумі Запорізької області російський безпілотник цілеспрямовано атакував автомобіль ДСНС, який прямував на гасіння пожежі. Унаслідок ворожого удару чотири рятувальники зазнали поранень, спецтранспорт пошкоджено.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку?

У результаті вибуху спецавтомобіль зазнав суттєвих ушкоджень та не може виконувати завдання за призначенням.

Поранені четверо рятувальників,

– зазначив Федоров.

Медики надають необхідну допомогу пораненим вогнеборцям, їхній стан контролюють лікарі.

Цей інцидент стався на тлі чергової масованої атаки російської армії по території України в ніч проти 1 вересня. Ворог завдав ракетних ударів по Києву, де під обстріл потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова у п'яти районах столиці.

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Загалом у Києві загинуло восьмеро людей. У Солом'янському районі частково зруйновано приватний житловий будинок, поранень зазнали п'ятеро людей, зокрема троє дітей.

Під обстрілом уночі була й Одещина. Там пошкоджений пропускний пункт "Орлівка" на кордоні з Румунією. Через це КПП призупинив роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський дрон цілеспрямовано влучив у цивільне авто з шахтарями ДТЕК на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє працівників.