Долітають туди не часто: росіяни атакували КАБами один з районів Миколаївської області

Росіяни продовжують тероризувати мирні міста України КАБами. Зокрема, вранці 27 вересня росіяни скинули авіабомби на один з районів Миколаївської області.

Мовиться про Баштанський район. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Що відомо про атаку на Миколаївську область

Уранці 27 вересня Віталій Кім повідомив, що росіяни завдали удару КАБами по одному з районів Миколаївської області.

Зранку росіяни атакували Баштанський район. За попередньою інформацією – КАБами,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, минулося без постраждалих.

Зверніть увагу! Баштанський район Миколаївської області є прилеглим до Херсонської області, тому КАБи змогли дістатись туди, хоч це буває вкрай рідко.

Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня росіяни атакували енергетичний об'єкт на Миколаївщині, що призвело до знеструмлення абонентів. Внаслідок атаки постраждалих немає, а станом на ранок 26 вересня, енергетики вже відновили більшу частину електропостачання.