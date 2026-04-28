Звідти росіяни запускають на Україну балістику: у Криму вночі палала база "Іскандерів"

Уночі проти 28 квітня відбулася чергова атака дронів на ворожі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Там спалахнула база розміщення російських оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Про таке поінформував моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер".

Дивіться також "Фактично на голодному пайку": Ігнат сказав, наскільки критичним є дефіцит ракет для Patriot

Що відомо про атаку на базу "Іскандерів" у Криму?

Зазначається, що місцеві мешканці повідомляли про рух цілих груп дронів через Джанкойський район у напрямку Білогірського району.

Саме так, на південь від населеного пункту Міжгір'я супутниковий сервіс NASA FIRMS фіксував осередок займання – пожежа спалахнула після удару безпілотників.

Під ударом БпЛА була база "Іскандерів": дивіться скриншоти супутникових даних

В цьому регіоні розташовується колишня ракетна військова частина №82717. За наявною інформацією, на цьому об'єкті росіяни мають базу ОТРК "Іскандер".

Місцевий "губенатор" Михайло Развожаєв підтвердив інформацію про наліт дронів і відзвітував про нібито 20 збитих російською ППО безпілотників.

Важливо! Територія Криму стала для окупантів одним із майданчиків пусків балістичних ракет по українських містах.

Чим небезпечні "Іскандери"?

Використання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" дає змогу російським військам одночасно застосовувати два типи ракет – "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Їхня ключова відмінність полягає у типі польоту: "Іскандер-К" є крилатою ракетою, тоді як "Іскандер-М" належить до балістичних.

Щоб простіше пояснити різницю, раніше Юрій Ігнат зазначав, що "Іскандер-К" фактично є наземним аналогом ракети "Калібр". Натомість "Іскандер-М" підіймається на велику висоту, майже до стратосфери, після чого стрімко падає на ціль із високою швидкістю.

Водночас обидва типи мають подібні характеристики: бойова частина вагою близько 500 кілограмів і дальність ураження приблизно 500 – 600 кілометрів. У разі влучання вони здатні знищувати об'єкти в радіусі до 60 метрів.

Якими були останні атаки на Крим?

25 квітня СБУ провела результативну операцію на території півострова, уразивши низку військових цілей, серед яких три кораблі російського флоту та винищувач МіГ-31. Також під удар потрапили розвідувальне судно, засоби протиповітряної оборони й техніка на аеродромі "Бельбек".

Раніше українські спецслужби здійснили іншу операцію в Криму: було уражено три ворожі кораблі, пошкоджено інфраструктуру на нафтобазі "Югторсан", а також виведено з ладу системи зв'язку "Дельфін" і радіолокаційну станцію МР-10М1.

Окрім цього, 16 квітня противник зазнав значних втрат у техніці та ресурсах. За словами командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, пілоти бригади "Птахи Мадяра" вдарили по двох позиціях розміщення комплексів "Іскандер" у Криму – в районах уже згадуваного Міжгір'я, а також Курортного.