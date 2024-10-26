"Дрон залетів у кімнату": сусід вбитої у Києві дівчинки розповів про приліт

Російська армія вкотре атакувала Київ ударними безпілотниками у ніч проти 26 жовтня. Ворожий БПЛА влучив у житловий будинок у Солом'янському районі. На жаль, загинула 15-річна дівчина.

Дівчина була вдома з батьками, але ті перебували в іншій кімнаті. Сусід родини, дитина якої загинула, розповів деталі атаки.

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"Почалась тривога, я якраз був вдома. Почув звук мотора, то був дрон. Ну а потім вогонь, дим, сусіди стукають, вибігають. У наших сусідів дівчинка загинула", – розповів чоловік.

Батьки дівчини теж були вдома

За його словами, у квартиру сусідів був прямий приліт – якраз у кімнату дитини.

Дівчинка була з батьками, але вони були в іншій кімнаті. Мабуть, там було без варіантів,

— додав киянин.

Він також розповів, що загиблу дівчинку звали Маша. Її батьки – живі.

Сусід розповів деталі атаки "Шахеда": відео

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