"Дрон залетів у кімнату": сусід вбитої у Києві дівчинки розповів про приліт
Російська армія вкотре атакувала Київ ударними безпілотниками у ніч проти 26 жовтня. Ворожий БПЛА влучив у житловий будинок у Солом'янському районі. На жаль, загинула 15-річна дівчина.
Дівчина була вдома з батьками, але ті перебували в іншій кімнаті. Сусід родини, дитина якої загинула, розповів деталі атаки.
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"Почалась тривога, я якраз був вдома. Почув звук мотора, то був дрон. Ну а потім вогонь, дим, сусіди стукають, вибігають. У наших сусідів дівчинка загинула", – розповів чоловік.
Батьки дівчини теж були вдома
За його словами, у квартиру сусідів був прямий приліт – якраз у кімнату дитини.
Дівчинка була з батьками, але вони були в іншій кімнаті. Мабуть, там було без варіантів,
— додав киянин.
Він також розповів, що загиблу дівчинку звали Маша. Її батьки – живі.
Сусід розповів деталі атаки "Шахеда": відео
Головне про атаку
- Через влучання "Шахеда" в 25-поверховому будинку виникла пожежа в двох квартирах на 20 та 21 поверхах. Також частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх.
- Внаслідок атаки ударних дронів на Київ у Солом'янському районі загинула 14-річна дівчина, постраждали 6 людей.