Безпілотник поцілив у будинок у Воронежі: там виникла пожежа

У ніч на 29 вересня у російському Воронежі лунали вибухи. Влада заявила про атаку безпілотників. Запевнили, що працювала ППО. Однак, знаючи, як "працює" їх "дірява пво", зрозуміло, що влучань уникнути не вдалось - дрон поцілив у будинок.

Повідомлення про вибухи у Воронежі та передмісті почали з'являтись у телеграм-каналах орієнтовно о 4:30 ранку.

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Влада каже про роботу ППО

Місцева влада заявила про збиття нібито українських безпілотників за допомогою сил ППО.

"Кілька збитих українських БпЛА впало у Воронежі та передмісті. За попередніми даними, постраждалих немає", – ідеться у повідомленні місцевого губернатора.

У Воронежі пожежі через атаку дронів: відео

Однак, там визнали, що га Московському проспекті безпілотник потрапив у житловий комплекс, сталося загоряння. При цьому безпілотник назвали "падаючим".



Палаючий будинок у Воронежі після влучання "падаючого" дрона / Фото тг-канали



Пожежа досить масштабна / Фото тг-канали

Також сталась пожежа у житловій забудові у лівобережній частині міста. Про це теж губернатор був змушений офіційно прозвітувати.

"Ще кілька збитих БПЛА горять на землі на околицях міста і за його межами: за попередніми даними, пошкоджено дах одного будинку", — додав губернатор Воронежа.

Наслідки "падаючих" дронів

У мережі користувачі також діляться кадрами з місця атаки дронів. Їх зафіксовано у ЖК "Нове Відрадне" у Воронежі. Жителі повідомляють про вибите скло в квартирах і під'їздах і пошкоджених автомобілях.



Вибиті вікна унаслідок атаки дронів у Воронежі / Фото тг-канали



Пошкоджені авто росіян / Фото тг-канали



Руйнування після нічних вибухів у Воронежі / Фото тг-канали

Ба більше, телеграм-канали повідомили, що на правому березі міста внаслідок атаки дронів у багатоповерхівці почалася пожежа. Інший безпілотник впав на ЖК у лівобережній частині Воронежа. За попередніми даними, постраждалих немає.