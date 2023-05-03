Телефонують у поліцію з панікою: у Москві помітили понад 200 дронів за добу
Росіяни ні як не можуть оговтатися від "атаки дронів" на Кремль. Після страшного переляку вони почали дзвонити до поліції Москви і казати, що нібито бачили 203 безпілотників у небі.
Кількість звернень про невідомі БПЛА у небі збільшується з кожним днем. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Москвичі панікують через дрони у небі
Росіяни повідомляють, що жителі Москви дедалі частіше стали звертаються до правоохоронців з приводу невідомих літальних апаратів. Якщо у квітні російські служби фіксували понад 100 таких звернень за день, то тепер ця кількість зросла більш ніж вдвічі.
Однак у поліції очікують, що дзвінків стане набагато менше, оскільки з 3 травня російська влада заборонила пускати дрони у Москві та Московській області.
У Москві помітили ще один дрон
У російських телеграм-каналах активно поширюють відео, на якому нібито зафіксували безпілотник у центрі Москви.
Москвичі зафіксували у небі безпілотник: дивіться відео
Невідомі безпілотники атакували Кремль: що відомо
- Росіянам примарилося, що Україна вночі 3 травня нібито намагалася завдати удару по Кремлю. У Путіна заявили, що російські військові та спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.
- При цьому повідомляється, що постраждалих внаслідок "атаки" немає. Самого Путіна в Кремлі не було. У Москві кажуть, що Росія "залишає за собою право вжити заходів у відповідь де і коли вважатиме за потрібне".
- Водночас в ОП кажуть, що Україна не має ніякого стосунку до таких подій. Радник глави ОП Михайло Подоляк припустив, що це могли спричинити місцеві сили спротиву.
- Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен теж прокоментував "атаку дронів" на Кремль. На його думку, всю інформацію, що надає російська влада "потрібно ділити на два". Однак Блінкен підкреслив, що Україна "має право себе захищати так, як вважає за потрібне".