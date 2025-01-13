Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю: які руйнування спричинила атака

У результаті російської атаки безпілотниками 12 січня у Запорізькій області виникло 3 пожежі. Зокрема, у Запоріжжі внаслідок падіння уламків БпЛА загорілася господарча споруда.

Постраждалих чи загиблих внаслідок загоряння на площі 10 квадратних метрів немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Запоріжжя.

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Які наслідки спричинила атака безпілотниками

Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила, що внаслідок атаки безпілотниками 12 січня є ушкодження понад 10 багатоквартирних будинків у п'яти районах Запоріжжя. Там вибито та пошкоджено вікна. Станом на 09:05 ранку, в семи багатоповерхівках вже закрили вікна OSB-плитами.

У місті Гуляйполе через російський обстріл загорілася автівка та дві господарчі споруди на площі 100 квадратних метрів. Натомість у селищі Степногірськ спалахнула пожежа у господарчій споруді на площі 40 квадратних метрів. Наразі надзвичайникам вдалося погасити обидва загоряння.

Окрім цього, сапери ДСНС виявили та знищили в одному з населених пунктів області артснаряд 152 міліметрового калібру. Загалом за добу ГУ ДСНС довелося залучити 68 рятувальників та 17 одиниць техніки.

Зазначимо, що 12 січня у Запорізькій області оголосили загрозу застосування дронів. Згодом там пролунали вибухи. Окрім руйнування будинків, також постраждало двоє людей. Їх доправили до лікарні.