Палає нафтобаза: росіяни скаржаться на атаку безпілотників у Калузі

Ніч на 25 листопада виявилася "тривожною" для росіян. Повідомляється, що безпілотники атакували Калугу, де під удар, ймовірно, потрапила нафтобаза.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Варто зазначити, що нафтобаза в Калузі розташована за понад 300 кілометрів від українського кордону.

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Безпілотники атакували російську нафтобазу

За повідомленнями росЗМІ, на околиці Калуги "збили" щонайменше три безпілотника. Місцева влада також повідомляє про загоряння, яке виникло внаслідок нібито "падіння уламків" на території підприємства.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють співробітники МНС та оперативна група,

– заявив губернатор Владіслав Шапша.

Тим часом місцеві телеграм-канали публікують численні фото і відео тієї самої пожежі, яка сталася в районі загадкового "підприємства".

У російській Калузі палає нафтобаза: дивіться відео

За даними українських OSINT-аналітиків, йдеться про нафтобазу "Калуганафтопродукт". В мережі повідомляють, що під удар також міг потрапив завод "Тайфун" – одне із провідних підприємств військово-промислового комплексу Росії, однак підтверджень цьому наразі немає.

Де розташована нафтобаза, яку атакували безпілотники: показуємо на карті

До слова, днем раніше, 24 листопада, безпілотники також атакували республіку Адигея, що поруч з Краснодарським краєм. Зазначається, що один з дронів знайшли неподалік від авіабази Ханська.