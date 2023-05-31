Росію знову атакують дрони, загарбники зосередились на окупації Сходу: хронологія 462 дня війни

Найважчі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками тривають на Сході нашої держави. Водночас у різних містах Росії час від часу з'являються повідомлення про "невідомі безпілотники".

Середа, 31 травня, це уже 462 доба широкомасштабної війни між Росією та Україною. Про найголовніші події цього дня, пов'язані з фронтом, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Стало відомо, що ніч у Росії була неспокійною. Ворожі телеграм-канали інформували, що прогримів потужний вибух на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. За попередньою інформацією, нафтопереробний завод атакували безпілотники.

06:12 У Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті:

протягом доби ворог завдав 64 авіаційних та 1 ракетний удар, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ;

окупанти намагаються повністю окупувати Донецьку та Луганські області;

ЗСУ відбили 22 атаки на Сході;

у Криму загарбники незаконно відбирають майно у людей, що не оформили російське громадянство;

українські оборонці знищили 32 ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що через окуповане місто на Донеччині росіяни продовжують незаконно вивозити та продавати тонни українського зерна: "Каравани їдуть, просто каравани. Тепер їх більше".У виданні The Times з посиланням на військового з позивним "Цезар" констатували, що легіон російських добровольців "Свобода Росії" вербує бійців для нападу на Москву та штурму Кремля.Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров пригрозив "помститися" за атаку "невідомих безпілотників" на Москву. За його словами, заходи, які вживатимуть в Кремлі щодо цього, будуть "жорсткими".