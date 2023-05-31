Росію знову атакують дрони, загарбники зосередились на окупації Сходу: хронологія 462 дня війни

31 травня 2023, 06:31
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Найважчі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками тривають на Сході нашої держави. Водночас у різних містах Росії час від часу з'являються повідомлення про "невідомі безпілотники".

Середа, 31 травня, це уже 462 доба широкомасштабної війни між Росією та Україною. Про найголовніші події цього дня, пов'язані з фронтом, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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06:23 Стало відомо, що ніч у Росії була неспокійною. Ворожі телеграм-канали інформували, що прогримів потужний вибух на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. За попередньою інформацією, нафтопереробний завод атакували безпілотники.

06:12 У Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті:

  • протягом доби ворог завдав 64 авіаційних та 1 ракетний удар, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ;
  • окупанти намагаються повністю окупувати Донецьку та Луганські області;
  • ЗСУ відбили 22 атаки на Сході;
  • у Криму загарбники незаконно відбирають майно у людей, що не оформили російське громадянство;
  •  українські оборонці знищили 32 ворожих ударних БпЛА типу Shahed.
03:28 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що через окуповане місто на Донеччині росіяни продовжують незаконно вивозити та продавати тонни українського зерна: "Каравани їдуть, просто каравани. Тепер їх більше".02:50 У виданні The Times з посиланням на військового з позивним "Цезар" констатували, що легіон російських добровольців "Свобода Росії" вербує бійців для нападу на Москву та штурму Кремля.00:56 Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров пригрозив "помститися" за атаку "невідомих безпілотників" на Москву. За його словами, заходи, які вживатимуть в Кремлі щодо цього, будуть "жорсткими".
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак