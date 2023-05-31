Росію знову атакують дрони, загарбники зосередились на окупації Сходу: хронологія 462 дня війни
31 травня 2023, 06:31Читать новость на русском
Найважчі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками тривають на Сході нашої держави. Водночас у різних містах Росії час від часу з'являються повідомлення про "невідомі безпілотники".
Середа, 31 травня, це уже 462 доба широкомасштабної війни між Росією та Україною. Про найголовніші події цього дня, пов'язані з фронтом, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.
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06:12 У Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті:
- протягом доби ворог завдав 64 авіаційних та 1 ракетний удар, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ;
- окупанти намагаються повністю окупувати Донецьку та Луганські області;
- ЗСУ відбили 22 атаки на Сході;
- у Криму загарбники незаконно відбирають майно у людей, що не оформили російське громадянство;
- українські оборонці знищили 32 ворожих ударних БпЛА типу Shahed.