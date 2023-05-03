Чи причетна Україна: в ОП прокоментували "атаку дронами" на Кремль

Російські пропагадисти заявили, що у ніч на 3 травня "українські дрони" атакували Кремль. Однак Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Москву.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. Він назвав такі інциденти "нагнітанням ситуації".

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Україна не зацікавлена в таких акціях

Прессекретар Зеленського нагадав, що глава держави неодноразово заявляв, що "усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих".

Никифоров вважає формулювання пресслужби Путіна доволі дивними. Адже цю "атаку" вони називають терактом.

Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську, і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників,

– зауважив Никифоров.

Крім того, на цю подію відреагував і радник Глави ОП Михайло Подоляк. Він солідарний з думкою Никифорова про підготовку терористичних актів до 9 травня.

Подоляк назвав щонайменше дві причини, чому Україна не вчиняла цієї так званої атаки.

По-перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Росії, адже це не вирішує жодної воєнної задачі. Водночас такі дії дають підстави ворогу виправдати свої атаки по цивільних.

По-друге, українці з цікавістю спостерігають за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу.

"Втрата силового контролю над країною з боку клану Путіна очевидна. Але ж, з іншого боку, Росія постійно говорила про свій тотальний контроль над повітрям. Одним словом, щось в РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про подію