"Гучний звук був, сім'я прокинулася": у Москві бідкаються через атаку дронів

Жителі Москви розповіли про нічні вибухи: перші хвилини після падіння дронів та їх відчуття. Вони поскаржилися, що звук був гучний, схожий на грім. Тож, від 4 ранку вони втратили сон.

Своїми враженнями москвичі поділилися з російськими пропагандистами. Один із них розповів, що звук вибуху почув о 3:40 ночі, тоді прокинулась його сім'я.

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Я не спав, о 3:40 пролунав гучний звук такого вибуху, у вікно почув. Моя сім'я прокинулася, стали питати, що, як, я вийшов на вулицю, нічого видно не було, все перекрито, проїзд закритий, тут такі машини спецслужби, швидкої допомоги, пожежної,

– розповів чоловік.

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Очевидці розповіли, що спочатку сприйняли вибух за грім, проте незвичайний дим над Москвою таки переконував у протилежному.

"Перша думка, що це грім, виходжу на балкон, дивлюся – здіймається сизий дим, дуже своєрідний, він не грибом піднімався, а таким стовпом, угорі таке кулясте було, а внизу така ніжка. І вітер зносив її в бік річки, на парк Горького. І він швидко розвіявся", – розповів москвич.



Наслідки падіння дронів у Москві / Фото росЗМІ

Вітрини вибило наскрізь

Чоловік каже, що приїхав на місце події, коли там уже було все оточено. І картина, яку він побачив, його налякала, бо повсюди були вибиті вікна.

"Обгоріле дерево стоїть, розбитий дах і там вітрини вікна вибиті, на сьомому поверсі скло розбите. На третьому, на другому розбите, тобто в житлових будинках скло побите, але не так сильно. А ось великі вітрини, де площа більше метра, їх вибило наскрізь".

Цікаво, чи усвідомлюють росіяни, що війна зрештою прийшла і у їх будинки. Те, що уже понад рік відчуває кожен українець – тепер відчуватимуть і росіяни. Однак, те, що пережив і досі проживає український народ непорівняно із цим ницим переляком росіян від "дзижчання" дронів.

На вулиці, де впали дрони, у будинках повибивало шибки / Фото росЗМІ

Коротко про наслідки падіння дронів у Москві

Пропагандисти повідомили, що було влучання безпілотників у дві нежитлові будівлі: