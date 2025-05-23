Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками: є постраждалий

Зранку в п'ятницю, 23 травня, російські війська атакували Одещину дронами-камікадзе. На жаль, внаслідок ворожого удару є постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Які наслідки атаки БпЛА на Одещині

Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки в передмісті Одеси було пошкоджено приватний будинок, там також постраждав чоловік. В ОВА наголосили, що медики надали йому всю необхідну допомогу.

Наразі над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби.

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Нагадаємо, вночі 23 травня російська армія також атакувала безпілотниками Чернівецьку область. Згодом стало відомо, що в регіоні була обстріляна залізниця – жертв і постраждалих серед працівників і пасажирів немає.

До того ж під атакою БпЛА була Полтавська область. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожого удару постраждало підприємство, також було пошкоджено лінії електропередач, частина споживачів залишаються без світла.