Вночі російські регіони атакували десятки БпЛА: що відомо про наслідки

Ніч на 27 жовтня виявилася "тривожною" для росіян. Внаслідок атаки безпілотників вибухи лунали одразу в низці російських регіонів.

Про атаку дронів повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Самі росіяни також публікують кадри, на яких чутно вибухи.

Читайте також Примушують Путіна до миру: атаки ЗСУ дронами вглиб Росії змінюють форму війни, – WSJ

Росію атакували безпілотники

Про масований наліт безпілотиків повідомили також у російському міноборони. Там заявили, що цієї ночі над російськими регіонами нібито було знищено "понад 50 БпЛА".

Росіяни стверджують, що всього нібито збито 51 безпілотник: 18 безпілотників збили над Тамбовською областю, 16 – над Білгородською областю, по 4 – над Брянською, Липецькою та Орловською областями, 3 – над Воронезькою областю, ще 1 – над Курською. Ще один БпЛА нібито знищили над акваторією Азовського моря.

Безпілотники атакували низку регіонів Росії: дивіться відео (Увага! У відео присутня нецензурна лексика)

Атаку безпілотників на Росію прокоментував також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Росія вночі також була під атакою БпЛА. Досить скоро в України буде ще більше власних далекобійних дронів,

– написав він.

До слова, раніше ЗМІ повідомили, що в Тамбовській області Росії внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа біля НПЗ. Йдеться про село Новомикільське, де розташований і Мічурінський нафтопереробний завод.