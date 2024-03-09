"Безумна ніч, а скільки таких ще попереду": Росія пережила одну з наймасованіших атак дронами

У ніч на 9 березня Росія зазнала однієї з наймасовіших атак безпілотниками по своїй території. В Кремлі прозвітували про майже 50 українських безпілотників.

Переважна більшість із них, як стверджують у державі-агресорці, летіли на Ростовську область. Також серед "мішеней" назвали Бєлгородську, Курську та Волгоградську області Росії.

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Майже 50 безпілотників

Близько 6:00 міністерство оборони Росії відзвітувало про те, що "припинено спробу київського режиму скоїти терористичну атаку із застосуванням 47 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

Переважна більшість ударів припала на Ростовську область, де російська ППО нібито перехопила і знищила 41 безпілотник. Ще 3 БпЛА, за даними оборонного відомства Росії, були збиті над Волгоградською, 2 – над Курською та 1 – над Бєлгородською областями.

Деякі вулиці перекрито через уламки

Російські телеграм-канали повідомляють, що місцеві мешканці почали знаходити уламки збитих БПЛА. Деякі вулиці перекриті.

"Усього було дві хвилі атаки з боку ЗСУ на Ростовську область. Декілька БПЛА знищено на підльоті до Морозовська", – додають у повідомленнях російські ресурси.

Курськ і Таганрог

Крім того, жителі Курська та Таганрога Ростовської області складно повірити своєму міноборони щодо "ефективної роботи ппо", адже у цих двох російських містах уночі лунали вибухи.

Так, у Курську, як повідомляли очевидці, прогримів щонайменше один потужний вибух – і, за словами росіян, які вже мають уявлення про те, як звучить робота ППО, виникають сумніви в тому, що чули вони саме її. Губернатор області згодом заявив про "збиття" безпілотника.

А у Таганрозі вночі лунали десятки вибухів. Очевидці бідкались про атаку безпілотників і про те, що їхньою ціллю міг стати авіаційний завод науково-технічного комплексу імені Берієва, який, зокрема, займається ремонтом літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

"Безумна ніч": росіяни усвідомили свою реальність

А тому, росіянам "не зайшла" інформація про роботу російської ППО минулої ночі. Там уже назвали ніч "безумною". Щоправда, і позитивне у їх повідомленнях є, вони нарешті зрозуміли, що це лише початок, а тому додають "що таких безумних ночей попереду ще багато". І схоже, що принаймні у цьому вони таки праві.

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