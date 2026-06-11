Росіяни атакували Бориспільський район: є влучання, на місці спалахнула пожежа

Ввечері в четвер, 11 червня, російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ворожим ударом опинився зокрема Бориспільський район.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомила спікерка Головного управління ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

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Які наслідки удару на Київщині?

Ввечері 11 червня в мережі з'явилося відео, на якому видно високий стовп густого диму, що здіймається в небо після російської атаки.

У ДСНС підтвердили, що йдеться саме про удар БпЛА.

Зараз на місці вже працюють рятувальники. Усю подальшу інформацію, зокрема щодо наслідків та постраждалих, у ДСНС обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, повітряна тривога через загрозу ворожих дронів у Бориспільському районі тривала з 18:24 до 18:52. У цей час Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА на Київщині.

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