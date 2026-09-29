Росія продовжує тероризувати Україну: де є загроза БпЛА
Армія країни-терористки у ніч на 30 вересня продовжує атакувати Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.
Куди летять російські БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область КАБи на Дніпропетровщину. Житомир, реактивний БпЛА над містом! Кременчук, реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях! Лук'янівка Оболонь Київ, декілька реактивних БпЛА на півдні та півночі міста в напрямку центра. Перебувайте в укриттях! Троєщина Київ, реактивний БпЛА над містом (Печерськ) Київщина: реактивний БпЛА повз Українку курсом на Київ. Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область
КАБи на Дніпропетровщину.
Житомир, реактивний БпЛА над містом!
Кременчук, реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!
Лук'янівка
Оболонь
Київ, декілька реактивних БпЛА на півдні та півночі міста в напрямку центра. Перебувайте в укриттях!
Троєщина
Київ, реактивний БпЛА над містом (Печерськ)
Київщина: реактивний БпЛА повз Українку курсом на Київ.
Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.