Реактивні дрони б'ють по Україні: у Кропивницькому й Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки

Російські війська завдали чергових ударів реактивними дронами по українських містах. Цього разу постраждали Кропивницький та Запоріжжя, там пошкоджені багатоповерхівки та підприємство.

Про наслідки атаки повідомили представники влади. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про атаку БпЛА та її наслідки на міста України у ніч проти 4 вересня?

Увечері 3 вересня російські війська завдали повітряних ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Андрій Райкович з Кіровоградської ОВА пише, що ворог пошкодив покрівлю багатоповерхівки. Унаслідок атаки травмована одна людина.

Також інший удар припав на промисловий об'єкт, де у результаті влучання спалахнув дах однієї з будівель. Ще одне займання рятувальники гасили на відкритій території. Наразі всі пожежі вже повністю ліквідовані. На щастя, обійшлося без загиблих.

Наслідки удару ворога по Кропивницькому / Фото ОВА

Зранку в місті розпочне роботу спеціальна комісія для фіксації завданих збитків, а комунальні служби розпочнуть прибирання та відновлювальні роботи.

Водночас неспокійно було і в іншому регіоні. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, унаслідок удару росіян по Запоріжжю сталося займання у багатоповерховому житловому будинку. Попередньо, без постраждалих.



Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ОВА

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що впродовж дня 3 вересня Росія атакувала і Київ реактивними БпЛА. Пошкодження зафіксували у 4 районах столиці.