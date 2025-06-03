У Харкові є влучання FPV-дрона: чи є постраждалі

Росіяни атакували Харків безпілотниками. Міський голова заявив про влучання дрона.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ігоря Терехова.

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Що відомо про влучання дрона в Харкові

Ігор Терехов повідомив, що є приліт ворожого FPV-дрона на виїзді з Харкова, на межі міста та області.

Він пояснив, що станом на 12:58 інформація про постраждалих не надходила.

У ніч проти 3 червня росіяни запустили по Україні 112 ударних БпЛА та імітаторів різних типів із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму. Основними напрямками удару були Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.

Які наслідки атаки в інших областях

Окупанти вдарили по Одесі "Шахедами" вночі. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. "Поранення отримали п'ятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеня важкості. Іншим допомога була надана на місці", – деталізував Олег Кіпер.

У Полтавській області уламки БпЛА пошкодили недіюче компідприємство – там спалахнула пожежа. Постраждалих серед населення немає.

Зранку росіяни вдарили по центру Сум. Відомо про понад 20 постраждалих, з них – троє дітей. Загинула людина.