У Харкові є влучання FPV-дрона: чи є постраждалі
- Росіяни атакували Харків безпілотниками, міський голова повідомив про влучання FPV-дрона на межі міста та області.
- Станом на 12:58 інформація про постраждалих не надходила.
Росіяни атакували Харків безпілотниками. Міський голова заявив про влучання дрона.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ігоря Терехова.
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Що відомо про влучання дрона в Харкові
Ігор Терехов повідомив, що є приліт ворожого FPV-дрона на виїзді з Харкова, на межі міста та області.
Він пояснив, що станом на 12:58 інформація про постраждалих не надходила.
У ніч проти 3 червня росіяни запустили по Україні 112 ударних БпЛА та імітаторів різних типів із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму. Основними напрямками удару були Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.
Які наслідки атаки в інших областях
Окупанти вдарили по Одесі "Шахедами" вночі. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. "Поранення отримали п'ятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеня важкості. Іншим допомога була надана на місці", – деталізував Олег Кіпер.
У Полтавській області уламки БпЛА пошкодили недіюче компідприємство – там спалахнула пожежа. Постраждалих серед населення немає.
Зранку росіяни вдарили по центру Сум. Відомо про понад 20 постраждалих, з них – троє дітей. Загинула людина.