Атака БпЛА на Київ триває: фіксують падіння уламків у місті

Київ перебуває під атакою ударних дронів-камікадзе ворога уночі 2 листопада. Влада інформує про падіння уламків.

Зокрема, падіння уламків зафіксовано у Солом'янському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Повітряна тривога триває, слід перебувати у безпечних місцях.

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Атака ворога на Київ

В КМВА повідомили, що внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови. Зазначається, що попередньо, в кількох будинках пошкоджено скління вікон.

Там додали, що інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Згодом в КМВА ще вказали, що також пошкоджень зазнали щонайменше 5 припаркованих легкових авто.

Крім Солом'янського району Києва, зафіксовано падіння уламків і в Святошинському районі. "За попередньою інформацією, що перевіряється, сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби слідують на місце", – ідеться в повідомленні.

Додамо, що Віталій Кличко, мер столиці, повідомив, що у Святошинський район викликали медиків. Він також зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок влучання уламків, пожежа в житловому будинку.