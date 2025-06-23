На Київщині через атаку БпЛА виникли пожежі в будинках у кількох районах
- Внаслідок атаки БпЛА на Київщині пошкоджено та зруйновано будинки в різних районах, зокрема в Білоцерківському та Бучанському.
- Атака супроводжувалася численними вибухами, епіцентром яких став Київ, там триває оцінка наслідків.
БпЛА атакували Київську область вночі 23 червня. Уламки збитих завдали шкоди у різних районах.
ОВА повідомила про руйнування та пожежі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Атака на Київщину 23 червня: які наслідки
Повітряна тривога у Київській області тривала з 22:52 22 червня, уночі ж до регіону масовано залетіли ударні БпЛА ворога. Жителі чули багато вибухів, епіцентром удару став Київ.
Але постраждали й райони області. За інформацією Київської ОВА:
- У Білоцерківському районі уламки збитих цілей спричинили пожежу у трьох приватних будинках.
- Ще один будинок та готель пошкоджені.
- Також приватні будинки та автомобілі пошкоджені у Бучанському районі.
На момент публікації атака тривала. Наслідки ударів ворога вже відомі й у Києві.
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