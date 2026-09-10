БпЛА масовано атакували Кривий Ріг: під удар потрапили 5 локацій, поранені люди

Російські війська завдали удару безпілотниками по Кривому Рогу вночі 10 вересня. Внаслідок цього зафіксовано влучання на 5 локаціях у двох районах міста, на місцях прильотів спалахнули пожежі.

Через обстріл поранення дістали двоє людей, пише голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Що відомо про наслідки обстрілу Кривого Рогу 10 вересня?

Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Кривому Рогу, це сталося серед ночі 10 вересня. Прогриміла серія вибухів у місті.

Вже є перша інформація про наслідки. Відомо про влучання на п'яти локаціях, під щільним вогнем БпЛА опинилися Центрально-Міський та Саксаганський райони міста.

Через обстріл поранення зазнали щонайменше двоє людей. На місцях прильотів спалахнули пожежі – на двох із п'яти уражених об'єктів підрозділи ДСНС продовжують гасіння.

Триває рятувальна операція. Медики оперують двох поранених чоловіків, один із яких у важкому стані, а інший – у стані середньої тяжкості.

Згідно з повідомленнями місцевого медіа "Свої Кривий Ріг", ворожа атака спричинила руйнування як будинків приватного, так і багатоповерхового секторів.

У Раді оборони додають, що постраждали об'єкти бізнесу, заклади освіти та культури.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що вночі стало відомо і про наслідки атаки БпЛА на Хмельницький, яка сталася ввечері 9 вересня. Там була повторна детонація на місці падіння уламків, від чого постраждали рятувальники.