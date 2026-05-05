Невідомі БпЛА атакували Ленінградську область: на НПЗ спалахнула масштабна пожежа

У ніч на 5 травня невідомі дрони атакували Ленінградську область Росії. Внаслідок ударів спалахнула пожежа.

Масштабне загоряння почалося на НПЗ в Кірішах. Про це повідомили в Exilenova+.

Що відомо про атаку на Ленінградщину?

В ніч на 5 травня безпілотники атакували Ленінградську область. У регіоні загрозу БпЛА оголосили о 1:25 й попередили про зниження швидкості інтернету.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що о 2:08 сили ППО нібито збили 3 дрони.

О 3:01 Дрозденко написав про нібито знищення 16 безпілотників та додав, що бойова робота триває, а сили та засоби ППО відбивають повітряну атаку.

О 4:13 в області оголосили відбій тривоги. За інформацією Дрозденка, російська ППО за ніч нібито збила 18 БпЛА, а внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Зафіксовано займання в промисловій зоні в Кірішах. Фахівці МНС розпочали ліквідацію пожежі,

– повідомив губернатор.

Станом на 8:08 росіяни нібито знищили 29 БпЛА над Ленінградською областю. За його словами, пожежу в Кірішах вдалося ліквідувати, а жертв та наслідків взагалі немає.

Важливо! Дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США Стівен Пайфер розповів 24 Каналу, що удари по російських нафтових об'єктах чинять тиск на російську економіку. Атаки підривають наратив Путіна, впливаючи на російську громадськість.

Ударний дрон впав у Москві, пошкодивши житловий будинок, що не було ціллю, ймовірно через неточність цифрових карт.

Порт у Приморську, Ленінградська область, атакували невідомі дрони, викликавши пожежі. Імовірно, був уражений нафтоналивний причал та ЗРПК "Панцир".

Українські безпілотники уразили об'єкти паливно-енергетичного комплексу в районі порту Приморськ у Ленінградській області, що є ключовим російським терміналом для експорту нафти через Балтійське море.

Операція є частиною кампанії з ураження енергетичної та військової інфраструктури Росії, зокрема, ослаблення протиповітряної оборони, що підриває експортні можливості Росії та здатність фінансувати війну.