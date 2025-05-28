У Москві через атаку БпЛА затримали понад 100 авіарейсів: росіяни скаржились та стояли у чергах

У ніч на 28 травня у Москві тимчасово зупинили роботу чотири аеропорти. Загалом були скасовані або затримані понад 100 рейсів, а в терміналах – натовпи людей у довжелезних чергах.

Деякі рейси перенаправили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Москві скасували понад 100 авіарейсів через атаку БпЛА

Найбільше постраждали пасажири аеропорту Внуково, де на виліт затримали щонайменше 62 рейси. Ще 16 прибулих рейсів або відклали, або перенаправили в інші міста. З них частину було перенаправлено до аеропорту Шереметьєво, який, як і Внуково, пізніше обмежив польоти. Деякі літаки перенаправили до петербурзького аеропорту Пулково.

У Шереметьєво сотні пасажирів стояли у довгих чергах, намагаючись обміняти квитки на скасовані рейси.

Деякі рейси, як-от Ташкент – Москва, перенаправили до Казані, однак там пасажири понад чотири години залишалися чекати в літаку та не отримували інформацію, коли їх повернуть до Москви.

Перекушування не видали, інформацію про дії не дають! Хоча повітряний простір уже відкритий. Дві години тому була інформація, що нас хочуть зняти з літака в Казані, далі знову сказали, що чекаємо на рішення від компанії,

– поскаржилися пасажири.

Пізніше їх попередили, що в найближчі 12 годин виліт не планується, оскільки "в екіпажу закінчилася літакова зміна, а аеропорт Казані не приймає". Працівники авіакомпанії зазначили, що митниця аеропорту перевантажена та не дає дозволу на висадку.