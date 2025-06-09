На Черкащині збили 33 ворожі дрони: є чимало шкоди від уламків

Вночі силам ППО на Черкащині вдалося знищити 33 ворожі безпілотники, які порушили повітряний простір області. Однак без руйнувань не минулося.

На Черкащині працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Табуреця, начальника Черкаської ОВА.

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Які наслідки атаки БпЛА на Черкащині

Сили ППО на Черкащині змогли знешкодити 33 ворожі БпЛА.

За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Однак падіння уламків спричинили певні руйнування:

У Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарську споруду та понівечено автомобіль. Також зафіксовано займання лісу, що охопило 2 гектари – його вдалося оперативно загасити.

У Золотоніському районі внаслідок атаки пошкоджені чотири житлові будинки, господарські споруди, гараж, а також їдальня на території одного з місцевих підприємств.

Інформація ще уточнюється, ці дані є попередніми.

Наслідки атаки дронів на Черкащину: фото Черкаської ОВА

Нагадаємо, Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Ексмер Рівного Олександр Третяк стверджує, що область пережила наймасштабнішу атаку. За його словами, левову частку атаки на себе взяло Дубно.