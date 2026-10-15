У Рівному гриміли вибухи: внаслідок атаки реактивних БпЛА спалахнула пожежа

Рівне вночі 15 жовтня зазнало повітряної атаки. У результаті ударів реактивних БпЛА зафіксували руйнування у приватному секторі.

Як повідомила Рівненська ОВА, минулося без жертв. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Обстріл Рівного 15 жовтня: що відомо про наслідки?

Влада, екстрені та комунальні служби у Рівному оперативно виїхали на місце, де атака реактивних безпілотників російської армії спричинила пошкодження. Це сталося вночі 15 жовтня.

Під час жовтої повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи – приблизно о 01:40. Місцеві спільноти у телеграмі, як-от Рівне Головне, одразу повідомили про це, а також додали, що спалахнула пожежа.

Обласна військова адміністрація трохи згодом підтвердила пошкодження у приватному секторі Рівного. На щастя, минулося без жертв.

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Додамо, що масована атака реактивних БпЛА по Україні триває. У багатьох областях оголошено тривогу, зокрема й на Заході.