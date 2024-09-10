Близько 144 збитих БпЛА, пошкодження будинків й аеродрому: все про масовану атаку на Росію

Вночі 10 вересня Росія опинилася під масованою атакою дронів. На удари безпілотників скаржилися жителі Московської, Брянської, Курської, Тульської, Калуської та інших областей.

Всього, за данними міноборони Росії, ворожим засобам ППО вдалося знищити більше як сотню безпілотників. Все, що відомо про нічну атаку дронів на країну-агресорку, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Росію

З ночі росіяни у різних регіонах країни почали бідкатися на повітряну тривогу та періодичні вибухи. Вже зранку російське міноборони повідомило, що знищило 144 українських дрони.

72 БПЛА над територією Брянської області, 20 – над територією Московської області, 14 – над територією Курської області, 13 – над територією Тульської області, вісім – над територією Бєлгородської області, сім – над територією Калузької області, п'ять – над територією Воронезької області, чотири – над територією Липецької області та один над територією Орловської області,

– пише ворог.

Прокремлівські ЗМІ стверджують, що удару було завдано безпілотниками типу "Лютий", які можуть летіти на тисячу кілометрів.

Дрони досягнули Підмосков'я та аеродрому Жуковський

Росіяни називають нічну атаку на Московську область найбільшим дроновим ударом по регіону. Робота по БпЛА у Московській області велася у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна. Збиття по округах виглядає так:

Раменське – 5;

Подільськ – 4;

Домодєдово – 2;

Люберці – 1;

Коломна – 1;

в районі аеропорту Жуковський – 1;

Нова Москва – 1.

У Раменському збитий безпілотник впав на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на 11 – 12 поверсі. Зазначається, що також було пошкоджено квартиру на 9 поверсі. Через загрозу детонації уламків безпілотника п'ять будинків евакуювали.

У Раменському горить будинок після атаки БпЛА: дивіться відео

Частки дрона залишилися на Високовольтній, їх наразі розмінують. Для безпеки вивезли мешканців п'яти сусідніх будинків. Попередньо, повернутися до квартир можна буде не раніше восьмої вечора.

Російські ЗМІ писали про смерть дитини у Раменському, проте зранку самі ж спростували цю інформацію, зазначивши, що жертва – 46-річна жінка.

Щодо аеропорту Жуковський, то щонайменше один дрон упав безпосередньо на злітну смугу, що вдалося зафіксувати на відео очевидцям.

Займання в аеропорту Жуковський: дивіться відео (18+)

На тлі атаки безпілотників аеропорт Жуковський закрили як на приліт, так і на виліт рейсів. Аеропорти Домодєдово та Внуково також тимчасово не приймали та не відправляли літаки. Тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден ввели з 1:30 за московським часом, а скасували з 8:00.

Слідчий комітет Росії порушив справу про "теракт" після атак українських дронів на Підмосков'ї та інші регіони.

Атака на паливно-енергетичні об'єкти

Як повідомляють росіяни, у Брянській області вночі ліквідовано 72 безпілотники. Повідомляється, що потужний вибух пролунав біля об'єкта "Роснафти", після прильоту на місці спалахнула пожежа.

Окрім цього, пропагандисти пишуть, що "збитий" український дрон впав на об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Тульській області. Який саме з об'єктів енергетики Тульської області став місцем "падіння уламків" – поки не відомо. Ба більше, "технологічний процес та подання ресурсу споживачам не порушено, ситуація на контролі".

Також ЗМІ пишуть, що вночі дрони атакували підмосковську Каширу, де розташована ГРЕС. Вона вже піддавалася атаці приблизно тиждень тому.