Вночі Росію сколихнули вибухи: БпЛА атакували Калугу та Новоросійськ

У ніч проти 6 липня Росія знову опинилася під атакою безпілотників. Про вибухи повідомляли жителі Калуги та Новоросійська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як дрони атакували Росію цієї ночі

Так, нині російську Калугу, що виступає адміністративним центром відповідної області, атакували безпілотники. Місцеві повідомляли про вибухи, а над містом здійнявся величезний "гриб".

Кагулу атакували дрони / фото РосЗМІ

Не менш тривожно було і в Новоросійську, що у Краснодарському краї Росії. Нагадаємо, що саме там зараз базується основна частина залишків Чорноморського флоту. Росіяни скаржилися, мовляв, Новоросійськ атакували безекіпажні катери (БЕКи) та БпЛА.

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Водночас на відео від місцевих також видно щонайменше один стовп чорного диму.

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Офіційної інформації про наслідки атаки на Росію станом на ранок не надходило. Очікуємо приємних новин від Збройних Сил.

Зауважимо, що минулої ночі Сили оборони завдали удару по підприємству "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Уражено потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета", які використовують у ракетах, "Шахедах", КАБах.