У Росії заявили, що створили комплекс "Сфера", аби захиститися від атак БпЛА, – Defense Express

Росія регулярно потерпає від атак "добрих" дронів. Тож там вирішили створити "Сферу" для захисту міст.

Російський ОПК усіляко намагається шукати засоби від ударів БпЛА та масштабувати їх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Росія створила комплекс "Сфера" для захисту від БпЛА

У росЗМІ пропагандисти заявили, що нібито радіозавод "Польот" у Челябінську, що входить до холдингу "АИС" держкорпорації "Ростєх", нібито створив "комплексну зональну радіолокаційну систему захисту від атаки безпілотників". Ця система має опцію масштабування до рівня міста.

Її базова одиниця захисту – комплекс "Сфера". Його росіяни створили у різних варіантах.

Відзначається, що російське окупаційне військо нібито вже протестувало це озброєння на полі бою в Україні, де його тестували встановленим на неназвану машину. Стверджується, що під час бойової експлуатації комплекс "Сфера" зміг "нейтралізувати" понад 10 дронів,

– передає Defense Express.

Там також додали, що у 2024 році росіяни також випробували одну з модифікацій цієї системи – "Сфера-МБ", яка нібито може ефективно протидіяти БпЛА різних типів.

У Росії кажуть, що "Сфера" може захищати поодинокі об'єкти, так і для масштабування у межах міста.

"Оскільки система модульна, то відповідно можна створювати різні конфігурації під ті чи інші завдання. По суті, під цією системою йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби проти дронів, а з урахуванням окремого акценту на захисті міст", – додають у Defense Express.

Ймовірно, росіяни могли скопіювати українське рішення, яке уже давно ефективно застосовується для протидії ворожим далекобійним безпілотникам та хибним цілям, до прикладу, "Герберам".