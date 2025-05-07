Базуються Ту-22м3, Су-27, МіГ-29: у Росії вночі були уражені два аеродроми, – Коваленко

У ніч проти 7 травня невідомі дрони знову навідалися до Росії. Окрім об'єктів ВПК ворога було уражено і військові аеродроми.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на очільника ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також Промисловість терору: скільки ракет Х-101 планує виробити Росія у 2025 році․ Розслідування

Наслідки атаки дронів на Росію 7 травня

За словами Коваленка, вночі в Росії було уражено два аеродроми ворога.

Мовиться про аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, і зберігаються ракети, зокрема Х-22. Також уражена авіабаза "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

До слова, також вночі дрони атакували кілька військових підприємств Росії. У Саранську було уражено завод оптоволоконних систем – ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку.

У Тулі дрони уразили АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається виробництвом сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.

Окрім цього під ударом опинився "СПЛАВ" – головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії. Саме там створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі".