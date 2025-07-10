10 липня, 23:25
Над Україною рухаються "Шахеди": де зараз існує загроза
Увечері 10 липня російська армія почала чергову атаку дронами-камікадзе. Над Україною вже фіксуються групи ворожих БпЛА.
У випадку загрози в вашому регіоні пройдіть у безпечні місця. Про те, де зараз летять "Шахеди" 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Де зараз пролітають ворожі БпЛА
Карта тривог в Україні: де існує небезпека
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. Декілька груп ударних БпЛА на Донеччині.
23:41, 10 липня
23:18, 10 липня
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Декілька груп ударних БпЛА на Донеччині.