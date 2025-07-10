Над Україною рухаються "Шахеди": де зараз існує загроза

Увечері 10 липня російська армія почала чергову атаку дронами-камікадзе. Над Україною вже фіксуються групи ворожих БпЛА.

У випадку загрози в вашому регіоні пройдіть у безпечні місця. Про те, де зараз летять "Шахеди" 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Червень – найбільш смертоносний місяць для цивільних українців

Де зараз пролітають ворожі БпЛА

Карта тривог в Україні: де існує небезпека