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24 Канал Новини України Над Україною рухаються "Шахеди": де зараз існує загроза
10 липня, 23:25
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Над Україною рухаються "Шахеди": де зараз існує загроза

Дар'я Смородська

Увечері 10 липня російська армія почала чергову атаку дронами-камікадзе. Над Україною вже фіксуються групи ворожих БпЛА.

У випадку загрози в вашому регіоні пройдіть у безпечні місця. Про те, де зараз летять "Шахеди" 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де зараз пролітають ворожі БпЛА

Карта тривог в Україні: де існує небезпека

 

23:41, 10 липня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

23:18, 10 липня

Декілька груп ударних БпЛА на Донеччині.